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Süper Lig'de Akdeniz derbisi! Alanyaspor ile Antalyaspor...

6 saat önce

Süper Lig'in 15'inci haftası, 13 Aralık Cuma günü Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak derbi ile başlayacak.

Süper Lig'de Akdeniz derbisi! Alanyaspor ile Antalyaspor..., System.String[]

Süper Lig'in 15'inci haftası, 13 Aralık Cuma günü Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak derbi ile başlayacak.


İki takım 'Akdeniz derbisi' olarak da nitelendirilen mücadelede 7'nci kez karşı karşıya gelecek.


Aytemiz Alanyaspor'un 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkmasıyla aynı kentin iki takımının müsabakalarında büyük heyecan yaşanmaya başladı. İki kulüp yöneticileri ve taraftarlar tatlı rekabet ile dostluğun yıllarca sürmesini istiyor.


Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi.


Kentte büyük ilgi gören karşılaşmalarda Antalyaspor 4, Aytemiz Alanyaspor ise 2 galibiyet aldı.


İki takımın ligde oynadığı son maçta kazanan Antalyaspor oldu.


Söz konusu karşılaşmalarda Antalyaspor'un 12 golüne, Aytemiz Alanyaspor 7 golle yanıt verdi.


Aynı kentin iki takımı, Cuma günü saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde 7 haftadır kazanamayan Antalyaspor, 12 puanla 16'ncı sırada, Aytemiz Alanyaspor ise 22 puanla 7'nci sırada bulunuyor.


Süper Lig'de 2 veya daha fazla takımla mücadele eden 3 kentten biri Antalya'da futbolseverler Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor'un maçlarıyla futbol heyecanı yaşıyor.


Süper Lig'de Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa olmak üzere İstanbul'dan 5, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği olmak üzere Ankara'dan 2 takım yer alıyor.


Süper Lig'de İstanbul ekiplerinin yanı sıra Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe de bulundukları ilçeyi temsil etme özelliği taşıyor.


Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Akdeniz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:38 
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