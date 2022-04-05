Süper Lig'de ateş hattı netleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de ateş hattı netleşiyor

05.04.2022 10:44
Süper Lig'de ateş hattı netleşiyor

Süper Lig'de 31. hafta sonunda üst sıralarda rekabet artarken, küme düşme hattında yer alan takımların ise kayıpları sürüyor.

Süper Lig'de 31. hafta sonunda üst sıralarda rekabet artarken, küme düşme hattında yer alan takımların ise kayıpları sürüyor. Haftanın en golcü takımı Fenerbahçe (4), son 4 deplasmanında da sahadan 3 puanla ayrılırken, son 2 dış saha maçında rakip filelere 9 gol attı.

Süper Lig'de 31. haftada oynanan 10 maçta toplam 25 gol atıldı. 5 ev sahibi takımın sahadan galip ayrıldığı haftada 2 deplasman takımı kazanırken, 3 maç da berabere sonuçlandı. Valerien İsmail yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş, lider Trabzonspor deplasmanında 1-1 beraberlikle ayrılırken, galibiyet hasretini de 4 maça çıkardı. İkinci Konyaspor'un Göztepe'yi 3-0 ile geçmesi sonucu liderle arasındaki puan farkı 13'e düştü. Kayserispor deplasmanında 4 golle 3 puana ulaşan Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 7 maça çıkarırken bu süreçte19 puan topladı. 56 puanla haftayı 3. kapatan sarı-lacivertliler pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral buldu. Ligin son sırasındaki Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek, 4 maç aradan sonra kazanan Başakşehir puanını 50'ye yükseltirken 5. sıraya yükseldi. İnişli-çıkışlı grafiğini sürdüren Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerken, iç sahada oynadığı son 3 maçı kazandı.

MAĞLUBİYET SERİLERİ SÜRÜYOR

Küme düşme hattındaki Altay, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'un haftayı yenilgiyle kapatması kalan haftalar için umutları azaltırken, bir üst basamakta yer alan Giresunspor ise 2-0 geriye düştüğü Sivasspor maçında 1 puanla ayrıldı. 38 puanla 15. sırada yer alan Kayserispor üst üste 5. yenilgisini alırken, Göztepe ise mağlubiyet serisini 8 maça çıkardı. İzmir ekibi hafta sonu Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.

3 TAKIMDAN GALİBİYET SERİSİ

Nuri Şahin yönetiminde son 9 maçta kaybetmeyen Antalyaspor, Altay galibiyeti ile birlikte üst üste 4 galibiyet elde etti. Kırmızı-beyazlılar çıkışını sürdürürken haftayı 44 puanla 9. sırada tamamladı. 41 puanlı Kasımpaşa ise milli aradan sonra galibiyet serisini sürdürüyor, Gaziantep'i 2-1 ile geçen İstanbul ekibi son 4 maçta 12 puan topladı. Son 2 deplasmanda 9 gol kaydeden Fenerbahçe, üst üste 3., son 7 maçta ise 6. galibiyetini aldı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Hatayspor'un Faslı golcüsü Ayoub El Kaabi 15 golle zirvedeki yerini korurken, 14 gollü Umut Bozok ile birlikte haftayı sessiz geçti. Trabzonspor'un forveti Andreas Cornelius 5 hafta sonra golle tanışırken bu sezonki gol sayısını 13'e çıkardı. 12 gollü oyunculardan Karagümrüklü Aleksandar Pesic ile Beşiktaşlı Michy Batshuayi 31. haftada penaltı kaçırarak gol sayısını yükseltme şanslarını kullanamadı. Çaykur Rizespor'un forveti Joel Pohjanpalo'nun da 12 golü bulunuyor.

(İsmail Yasin Akçın/ İHA)

Süper Lig'de ateş hattı netleşiyor
Süper Lig'de ateş hattı netleşiyor

YORUMLAR
500
Hamza Hamzaoğlu: 'İnşallah bu sezonu önümüzdeki yıl Süper Lig'de olacak konumda bitiririz' Hamza Hamzaoğlu: 'İnşallah bu sezonu önümüzdeki yıl Süper Lig'de olacak konumda bitiririz' Galatasaray, Karagümrük'ü Süper Lig'de ilk kez yendi! Galatasaray, Karagümrük'ü Süper Lig'de ilk kez yendi!

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig'de ateş hattı netleşiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:37 Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi! Mevcut üyeler aşamalı olarak geçecek
11:34 Çin kapalı kapılar arkasında Putin belgeselleri hazırlıyor: Amaç itibarını yeniden kazandırmak!
11:27 O anne konuştu: Nisa bebeği ölüme terk ettikten hemen sonra, sevgilisiyle birlikte olmuş
11:24 5 Nisan gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 O, Ukrayna ordusunun keskin nişancısı! Kod adı: Kömür! İlk kez görüntülendi
11:21 Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk! 267 Ukrayna askeri aynı anda Rusya ordusuna teslim oldu
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:59 5 Nisan günü dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor
10:56 LPG'ye 63 kuruş zam geldi! Fiyat değişikliği gece yarısından sonra pompaya yansıyacak
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 11:48:45. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'de ateş hattı netleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement