Süper Lig'de ayrılık! Teknik adam Ünal Karaman, Göztepe'den ayrıldı

İzmir ekibi Göztepe'de hoca koltuğunda değişim yaşandı. Geçen sezon başarılı performans gösteren tecrübeli teknik adam Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.

"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Göztepe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır.

Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

GİDEN GİDENE

Süper Lig'de Kasımpaşa Şenol Can ile, Kayserispor Yalçın Koşukavak'la, Adana Demirspor'da Samet Aybaba ve Alanyaspor'da Çağdaş Atan'la yollar ayrıldı. Son olarak Ünal Karaman da bu isimlere eklendi.