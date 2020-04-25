Süper Lig'de başlangıç tarihi için ilk hedef 12 Haziran! - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de başlangıç tarihi için ilk hedef 12 Haziran! - Son Dakika Spor

Süper Lig'de başlangıç tarihi için ilk hedef 12 Haziran!

15 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı yaparak, sezonun geleceğine ilişkin görüş alış verişinde bulundu.

Süper Lig'de başlangıç tarihi için ilk hedef 12 Haziran!, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı yaparak, sezonun geleceğine ilişkin görüş alış verişinde bulundu. Bakan Kasapoğlu toplantıda, başkanlara 'ne olursa olsun ligler tamamlanacak' mesajını verirken, sezonun başlama tarihi konusunda Bilim Kurulu'nun kararı bekleniyor. Ancak şu ana kadar yaşanan gelişmeler Süper Lig'in haziran ayının ikinci haftasında, yani 12 Haziran Cuma günü başlanabileceğini gösteriyor. Dünkü toplantıda kulüplerin uğradığı ekonomik kayıplar ve yayıncı kuruluş Digitürk'ün ödemeleri durdurması da konuşuldu. Kulüpler, mali durumlarına ilişkin Bakan Kasapoğlu'na bir rapor sunacak.


Spor bir rehabilitasyon ve şifa kaynağıdır


Bakan Kasapoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içinde güzel şeyler başaracaklarını belirterek, "İnşallah bu süreci hep birlikte daha güçlü şekilde atlatacağız. Spor bir rehabilitasyon, beraberlik aracı, şifa kaynağı olarak hepimiz için önemli bir imkan. Bu noktada kulüplerimize önemli sorumluluklar düşüyor" dedi. Liglerin durumuyla ilgili, "Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır" diyen Kasapoğlu, kulüplerin kısa vadeli çözümleri bırakması gerektiğini belirterek, "İdari, mali ve sportif anlamda yapılanları değil, yapılmayanları, yeni yaklaşımları hep birlikte ortaya koymalıyız. Bu sürecin bir irtifa kaybı değil, kazanım olmasını istiyoruz" diye konuştu.


'İthal eden değil, ihraç eden olmalıyız'


Altyapıların bundan sonraki süreçte daha da önemli olacağını vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan sonraki süreçte ithal, ikame, dışa bağımlılık yerine, üretim yapmadan tüketmek yerine, yeni anlayışlar hepimiz için önemli bir fırsat. Bakanlık olarak son yıllarda temel stratejimiz, üretim ve altyapı üzerine kurulu bir strateji. İthal eden değil, ihraç eden bir ülke konumunda olmak. Spor açısından da bir inancı ve eylemi ortaya koymamız gerekiyor. Nasıl ülke olarak teknoloji, tarım, ekonomi, sağlık ve savunmada milli bir bakış açısından, kalkınma anlayışından bahsediyorsak, aynı konunun futbol için, spor için de olması gerektiğine inanmamız gerek.


Maçlar tek şehirde değil, ancak seyircisiz olabilir


Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig ve Türkiye Kupası için, "Şu anda en temel senaryo 12-13-14 Haziran'da başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi. Gözüken senaryo bu, ama bu ayın sonunda TFF Başkanı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile tekrar duruma bakılacak" dedi. Maçların oynanma şekline de değinen Sepil, "Tek şehirde oynamak söz konusu değil, ancak seyircisiz oynanabilir" diye konuştu. Toplantıda kulüplerin mali sorunlarının da görüşüldüğünü belirten Sepil, "Bir çalışma grubu kurmaya karar verdik. Pandeminin oluşturduğu sorunları birlikte nasıl çözebiliriz, bunlar ortaya konulacak" dedi. Sepil, kulüplerin bünyesindeki amatör branşlarla ilgili olarak da, "Başkanların hepsi, bu branşların devamıyla ilgili irade gösterdi" açıklamasını yaptı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 07:41 

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