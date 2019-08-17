Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor'da Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren kaleci...
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Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor'da Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:45 Kaynak: AA
Süper Lig'de Beşiktaş
ile karşılaşan Sivasspor
'da Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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