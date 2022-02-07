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Süper Lig'de bir ilk yaşanıyor, 3 büyükler zirvenin uzağında kaldı - Son Dakika

Süper Lig'de bir ilk yaşanıyor, 3 büyükler zirvenin uzağında kaldı

07.02.2022 12:19
Süper Lig'de bir ilk yaşanıyor, 3 büyükler zirvenin uzağında kaldı

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken, 3 büyüklerin puan kayıpları sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken, 3 büyüklerin puan kayıpları sürüyor. 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan itibaren ilk kez 3 takım zirvenin çok uzağında kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında lider Trabzonspor, puanını 57'ye yükseltirken; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve ile olan puan farkı ise her hafta açılıyor. 3 büyük takımın, bu sezon 12, 14, 17, 20, 23 ve 24. haftalarda aynı anda maçlarını kazanamamaları dikkat çekti. Fenerbahçe ve Beşiktaş oynadıkları 24 maçta 10 galibiyet elde ederken 14 karşılaşmada puan kaybı yaşadılar. (7 beraberlik, 7 mağlubiyet) Alanyaspor deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray, 4 hafta sonra puanla tanışırken, 24 haftada yalnızca 7 galibiyet alabildi. (7 beraberlik, 10 mağlubiyet)

AYNI ANDA İLK KEZ ZİRVEDEN UZAKLAR

3 puanlık sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan itibaren '3 büyüklerin' aynı anda zirveden uzak kaldığı sezona rastlanılmıyor. Son 34 yılda, 3 kulüpten en az biri ya lider durumda ya da zirvenin yakınında olmayı başarmıştı. Bu sezon zirvenin 29 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe'nin 36 puan arkasında ligi tamamlamıştı. Siyah-beyazlılar ise 1993-1994 sezonunda şampiyon Galatasaray'ın 16 puan gerisinde ligi tamamlarken, sarı-lacivertliler de 2018-2019 sezonunda zirveden 23 puan uzak kalmıştı.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu 24. hafta sonunda Fenerbahçe 37 puanla 6., Beşiktaş aynı puanla 7., Galatasaray ise 28 puanla 13. sırada yer alıyor.

(İsmail Yasin Akçın/ İHA)

Süper Lig'de bir ilk yaşanıyor, 3 büyükler zirvenin uzağında kaldı
Süper Lig'de bir ilk yaşanıyor, 3 büyükler zirvenin uzağında kaldı

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig'de bir ilk yaşanıyor, 3 büyükler zirvenin uzağında kaldı - Son Dakika


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