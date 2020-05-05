Süper Lig'de bir maç 217 kişi ile tamamlanabilir - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de bir maç 217 kişi ile tamamlanabilir - Son Dakika Spor

Süper Lig'de bir maç 217 kişi ile tamamlanabilir

6 saat önce

Sezonun nasıl tamamlanabileceğini, salgının ilk günlerinde 'İstanbul'da Dünya Kupası Modeli' başlığıyla bu satırlarda paylaşmıştım. Bu model, saha içi ve dışı faktörlerle izolasyon adına en ideali.

Süper Lig'de bir maç 217 kişi ile tamamlanabilir, System.String[]

Sezonun nasıl tamamlanabileceğini, salgının ilk günlerinde 'İstanbul'da Dünya Kupası Modeli' başlığıyla bu satırlarda paylaşmıştım. Bu model, saha içi ve dışı faktörlerle izolasyon adına en ideali. Ulaşımla ilgili riskler ortadayken fikstürü uygulamaya çalışmak konaklamayla birlikte çok fazla sorun barındırmakta. 'Tek şehir' fikri ve her türlü imkan anlamında İstanbul çok mantıklı.


12 HAZiRAN'DA START


Geçen hafta TFF, Kulüpler Birliği ve Bakanlık olarak üçlü buluşma gerçekleştirildi ve değerlendirme yapıldı. '12 Haziran'da başlayıp 26 Temmuz tarihinde ligler noktalanabilir' şeklinde bir öngörü paylaşıldı. Ardından da TFF Sağlık Kurulu tarafından 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' yayınlandı. 'Seyircisiz şekilde fikstürdeki haliyle mi oynanacak' yoksa 'tek ilde mi oynanacak' soruları ise henüz yanıtını bulmadı. Peki Süper Lig'de bir maç en az kaç kişilik organizasyonla oynanabilir? Bir maçın riskleri minimize edecek şekilde oynanması için TFF talimatlarına uygun şekilde hareket edilmesi gerekir. 'Olmazsa olmaz' görevliler dışında kimler stadyuma getirilmeden risk daha da azaltılabilir? Kısaca bakalım...


YEDEK FUTBOLCU SAYISI YENiDEN 7'YE DÜŞÜRÜLEBiLiR


Yedek oyuncu sayısı eskisi gibi 7'ye düşürülebilir, 18 kişilik kadroya giremeyenler stada dahi getirilmez. 9 kişilik teknik kadro 6'ya düşürülebilir. Kulüp yöneticisi, kaleci antrenörü ve atletik performans uzmanı kulübeye alınmaz. Derbilerde 4, diğer maçlarda 3 TFF temsilcisi bir maça atanmaktadır. 1 temsilciyle rahatlıkla icra edilebilir. · Maçın hakem gözlemcisi gelmeden TV başında değerlendirmesini yapabilir.


Sayısı 10-12 arasında olan top toplayıcılar, kale arkaları ve taç çizgileri kenarında toplam 4 ile sınırlandırılabilir. Protokol tribününde hem ev sahibi hem misafir ekip için 5'er yönetici sınırlandırması getirilebilir. · baSın tribünü kontenjanı her maç için en fazla 40 olarak belirlenebilir. Foto muhabirleri, kale arkalarında sosyal mesafeyi koruyarak 10'ar kişi olarak dizilebilir.


SAHA KOMiSERLERiNiN GÖREVi DÖRDÜNCÜ HAKEMLERE


TFF yönetimi ve kurullarının protokoldeki talepleri toplam 20 ile sınırlandırılabilir. · Yayıncıı kuruluşun maçlarda 8 ile 16 arasında kamera sayısı değişmekte. Ortalama 10 düşünülmeli. · Stat ile Riva arasında VAR kalibrasyonu yapıp iletişimi sağlayan 2 VAR görevlisi yerine 1 kişi görevlendirilebilir. Yayıncı kuruluş organizasyon ve lojistik görevler için 10 kişi. Basın toplantısını yayıncı kuruluş çekmeli ve tüm kanallara servis edilmesi sağlanmalı.


Emektar saha komiserlerine bu süreçte görev verilmemeli. 4. hakem çözebilir. Kulüplerin yeterli güvenlik görevlisi bulundurma zorunluluğu kapsamında toplamda 10 kişi yeterli. Stat kapılarında maç süresince bulunması gereken güvenlik sayısı, protokol ve takımların girdiği kapılarda 1'er kişi olmalı, ambulans ve itfaiye kapısıyla birlikte 5 kişi yeterli.


ZORUNLU GÖREVLER iÇiN BiRER KiŞi YETERLi


Zorunlu görevlerde yer alacak 1'er kişi kontenjanı şunlar olabilir: Akreditasyon sorumlusu, anons sorumlusu, skor tabela sorumlusu, saha aydınlatma sorumlusu, stadyum müdürü, özel güvenlik sorumlusu, kulüp medya sorumlusu, kulüp idari iş personeli, teknik eleman, onarım ve bakım personeli (çim vb 2 kişi ), reklam görevlisi, ikram görevlisi, temizlik görevlisi, itfaiye personeli (2), sağlık personeli sorumlusu, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü sorumlusu, protokol sorumlusu, reklam panoları görevlisi, gözlemci polis, müsabaka güvenlik amiri, il veya ilçe emniyet müdürlüğünü temsilen sivil emniyet amiri, özel güvenlik amiri, doping kontrol görevlisi, basın tribünü sorumlusu, radyo anlatıcısı.


SÜPER LiG'DE PREMiER LiG'iN SES EFEKTLERi VERiLEBiLiR


Sonuç olarak oyuncuları ve 4 hakemi de ekleyerek toplamda 217 kişiden oluşan bir organizasyonla Süper Lig maçları oynanabilir. En büyük renk seyirci için ise Premier Lig'deki seyircilerin hem gol hem de gol kaçırma efektleri muazzam olabilir. Unutulmamalıdır ki, oynatmayı istemek, oynatmak ve oynanırken herkesin aklını sahaya döndürebilmek ayrı motivasyonlar isteyecek. Sağlıklı ve hayırlı olsun.


Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:09 

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