Süper Lig'de bu sezon ilk kez beraberlik çıkmadı

Süper Lig'in 18'inci haftası, bugün oynanan Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği mücadelesi ile sona ererken; bu sezon ilk defa bir haftada beraberlik çıkmadı.

Süper Lig'de 18'inci haftanın son mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni yeni transferi Milan Skoda'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de bu hafta oynanan maçlar sonunda ev sahibi ekipler 5 maç kazanırken, 4 maçta ise gülen taraf deplasman takımları oldu. Bu hafta hiçbir maçta beraberlik çıkmazken, bu sezon da bir ilk yaşanmış oldu.

Süper Lig'de 18'inci haftada alınan sonuçlar şöyle:

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 2-0