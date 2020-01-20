Süper Lig'de bu sezon ilk kez beraberlik çıkmadı - Son Dakika
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Süper Lig'de bu sezon ilk kez beraberlik çıkmadı

28 dakika önce

Süper Lig'in 18'inci haftası, bugün oynanan Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği mücadelesi ile sona ererken; bu sezon ilk defa bir haftada beraberlik çıkmadı.

Süper Lig'de bu sezon ilk kez beraberlik çıkmadı, System.String[]

Süper Lig'in 18'inci haftası, bugün oynanan Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği mücadelesi ile sona ererken; bu sezon ilk defa bir haftada beraberlik çıkmadı.

Süper Lig'de 18'inci haftanın son mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni yeni transferi Milan Skoda'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de bu hafta oynanan maçlar sonunda ev sahibi ekipler 5 maç kazanırken, 4 maçta ise gülen taraf deplasman takımları oldu. Bu hafta hiçbir maçta beraberlik çıkmazken, bu sezon da bir ilk yaşanmış oldu.

Süper Lig'de 18'inci haftada alınan sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor: 0-1

Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 5-1

Medipol Başakşehir - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-1

Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-2

Antalyaspor - Göztepe: 0-3

Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0

Galatasaray - Yukatel Denizlispor: 2-1

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: 1-2

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 2-0


Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:24 Kaynak: DHA
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