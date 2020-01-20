Süper Lig'de bu sezon ilk kez beraberlik çıkmadı - Son Dakika
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Süper Lig'de bu sezon ilk kez beraberlik çıkmadı

6 saat önce

Süper Lig'de 18'inci haftanın son mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni yeni transferi Milan Skoda'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'de bu sezon ilk kez beraberlik çıkmadı, System.String[]

Süper Lig'de 18'inci haftanın son mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni yeni transferi Milan Skoda'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de bu hafta oynanan maçlar sonunda ev sahibi ekipler 5 maç kazanırken, 4 maçta ise gülen taraf deplasman takımları oldu. Bu hafta hiçbir maçta beraberlik çıkmazken, bu sezon da bir ilk yaşanmış oldu.


Süper Lig'de 18'inci haftada alınan sonuçlar şöyle:


MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor: 0-1


Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 5-1


Medipol Başakşehir - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-1


Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-2


Antalyaspor - Göztepe: 0-3


Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0


Galatasaray - Yukatel Denizlispor: 2-1


Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: 1-2


Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 2-0


Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Skoda, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:01 
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