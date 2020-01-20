Süper Lig'de bu sezon ilk kez beraberlik çıkmadı

Süper Lig'de 18'inci haftanın son mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni yeni transferi Milan Skoda'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de bu hafta oynanan maçlar sonunda ev sahibi ekipler 5 maç kazanırken, 4 maçta ise gülen taraf deplasman takımları oldu. Bu hafta hiçbir maçta beraberlik çıkmazken, bu sezon da bir ilk yaşanmış oldu.
Süper Lig'de 18'inci haftada alınan sonuçlar şöyle:
MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor: 0-1
Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 5-1
Medipol Başakşehir - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-1
Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-2
Antalyaspor - Göztepe: 0-3
Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0
Galatasaray - Yukatel Denizlispor: 2-1
Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: 1-2
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 2-0