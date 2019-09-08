Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de büyük maçların tarihleri belli oldu
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Süper Lig'de büyük maçların tarihleri belli oldu

32 dakika önce

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında kendi aralarında yapacağı maçların tarihleri belli oldu.

Süper Lig'de büyük maçların tarihleri belli oldu, System.String[]

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında kendi aralarında yapacağı maçların tarihleri belli oldu.

Sezonun ilk yarısında "Dört büyükler"in kendi aralarında yapacağı maçların programı şöyle:

6. hafta

28 Eylül Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

9. hafta

27 Ekim Pazar:

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

13. hafta

1 Aralık Pazar:

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

16. hafta

22 Aralık Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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