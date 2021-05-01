Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek Denizlispor, galip gelememesi halinde lige veda edecek

Süper Lig'in 39. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, galip gelememesi halinde lige veda eden ilk takım olacak.

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