Süper Lig'de corona virüs (Koronavirüs) nedeniyle maçlar ertelendi, gözler beIN Sports'ta - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de corona virüs (Koronavirüs) nedeniyle maçlar ertelendi, gözler beIN Sports'ta - Son Dakika Spor

Süper Lig'de corona virüs (Koronavirüs) nedeniyle maçlar ertelendi, gözler beIN Sports'ta

14 dakika önce

Süper Lig maçlarının ertelenmesi sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrildi.

Süper Lig'de corona virüs (Koronavirüs) nedeniyle maçlar ertelendi, gözler beIN Sports'ta, System.String[]

Süper Lig maçlarının ertelenmesi sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. Yayıncı kuruluş Digiturk, üyelerine yönelik bir çalışma başlatmak üzere.


Bu çalışma kapsamında üyelik dondurma ya da iade gibi seçenekler de olacak. Digiturk, bu konuda yurtdışındaki örnekleri de inceleyerek maçların başlama tarihine göre üyelerine bir duyuru geçecek.


Konuyla ilgili olarak yakın kaynaklar, "Kimsenin mağdur edilmemesi adına çalışmalar yürütülüyor. Burada özellikle kafe ve restoran gibi yerlere yönelik de çalışmalar var" dedi.


Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Ligi, Fransa Ligi, Euroleague gibi birçok ligi yayınlanan yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un yaklaşık 3 milyon abonesi bulunuyor. (Ajansspor)

Koronavirüs, beIN, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:52 
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