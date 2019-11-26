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Süper Lig'de deplasman takımlarının haftası

6 saat önce

Süper Lig'de 12'nci hafta sonunda deplasman ekipleri aldıkları 6 galibiyetle bu sezon bir ilke imza attı.

Süper Lig'de deplasman takımlarının haftası, System.String[]

Süper Lig'de 12'nci hafta sonunda deplasman ekipleri aldıkları 6 galibiyetle bu sezon bir ilke imza attı. Bu hafta, deplasman ekiplerinin şu ana kadar en çok maç kazandığı hafta olarak dikkat çekti. Ligin 3'üncü haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda deplasman ekipleri 5 galibiyet alırken, 4 de beraberlik elde etmiş ve o haftayı mağlubiyet yüzü görmeden kapatmıştı. Bu hafta deplasmanda gülen takımlar Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği ve Göztepe olurken; Fenerbahçe ve Gaziantep FK da deplasmanda aldıkları 1'er puanla evlerine dönmeyi başardı.


Süper Lig'de 12'nci haftada alınan sonuçlar şu şekilde:


Galatasaray - Medipol Başakşehir: 0-1


Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: 2-0


MKE Ankaragücü - Trabzonspor: 0-3


İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: 0-1


İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-4


Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 1-2


Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: 0-1


BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: 0-0


Antalyaspor - Gaziantep FK: 1-1

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Trabzonspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:28 
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