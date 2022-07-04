Süper Lig'de ilk büyük maç 4. haftada - Son Dakika
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Süper Lig'de ilk büyük maç 4. haftada

04.07.2022 19:57
Süper Lig'de ilk büyük maç 4. haftada

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk büyük maçı Trabzonspor ile Galatasaray arasında 4. haftada oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk büyük maçı Trabzonspor ile Galatasaray arasında 4. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Buna göre ligdeki ilk büyük maç 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında Karadeniz temsilcisinin ev sahipliğinde yapılacak.

Çekilen fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

15. hafta Trabzonspor-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

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Ezeli rakipler şimdi de transferde karşı karşıya geldi: Galatasaray da Seferovic'e kancayı taktı! Ezeli rakipler şimdi de transferde karşı karşıya geldi: Galatasaray da Seferovic'e kancayı taktı! Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstürü çekildi Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstürü çekildi
Kaynak: AA

Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süper Lig'de ilk büyük maç 4. haftada - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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