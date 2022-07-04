Süper Lig'de ilk büyük maç 4. haftada

Buna göre ligdeki ilk büyük maç 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında Karadeniz temsilcisinin ev sahipliğinde yapılacak.

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ve son şampiyon Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Kaynak: AA

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