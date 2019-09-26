Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de derbi haftası! İşte program...
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Süper Lig'de derbi haftası! İşte program...

2 saat önce

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.

Süper Lig'de derbi haftası! İşte program..., System.String[]

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.


Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.


Ligde altıncı haftanın programı şu şekilde:


Yarın:


20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)


28 Eylül Cumartesi:


15.00 Yukatel Denizlispor- Kasımpaşa (Denizli Atatürk)


17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)


20.00 Galatasaray- Fenerbahçe (Türk Telekom)


29 Eylül Pazar:


14.00 İttifak Holding Konyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)


16.30 MKE Ankaragücü- Gençlerbirliği (Eryaman)


16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)


19.00 Trabzonspor- Beşiktaş (Medical Park)


30 Eylül Pazartesi:


20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

Çaykur Rizespor, Başakşehir, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:25 
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