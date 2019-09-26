Süper Lig'de derbi haftası! İşte program...

Ligde altıncı haftanın programı şu şekilde:

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.

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