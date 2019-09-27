Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de derbi heyecanı
Son Dakika Spor Haber

Süper Lig'de derbi heyecanı

1 saat önce

Süper Lig'in 6. haftası derbi mücadelesine sahne olacak.

Süper Lig'de derbi heyecanı, System.String[]

Süper Lig'in 6. haftası derbi mücadelesine sahne olacak.

Ligin 6. haftasında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports'dan naklen yayınlanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligdeki 5 maçta 3 galibiyet ve birer beraberlikle yenilgisi bulunan Fenerbahçe, 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Sezonun ilk 5 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik elde eden Galatasaray, bir kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 8 puanla 7. sırada bulunuyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1907 Fenerbahçe espor eski antrenörü Aykut Emre Başkal için arama kararı
Galatasaray'dan flaş derbi kararı! Fenerbahçe'ye loca yok Fikret Orman devam ederse, 6 isimle yollar ayrılacak Inter ve Milan'nın 650 milyon euroluk çılgın projesi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 12:00:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de derbi heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]