Süper Lig'de Derbilerin Tarihleri Belli Oldu

28'inci haftada Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak30'uncu haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak31'inci haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 5 Mayıs Pazar günü saat 19.

28'inci haftada Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak



30'uncu haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak



31'inci haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da yapılacak



İSTANBUL/ DHA



Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31'inci haftaların programı açıklandı.



Ligde haftalara göre karşılaşma programı şöyle:



27. HAFTA



5 Nisan Cuma:



20.30 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)



6 Nisan Cumartesi:



16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni 4 Eylül)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)



19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)



7 Nisan Pazar:



13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Göztepe-Akhisarspor (Bornova)



16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı)



19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



8 Nisan Pazartesi:



20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)



28. HAFTA



12 Nisan Cuma:



20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



13 Nisan Cumartesi:



16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)



16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)



19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)



14 Nisan Pazar:



13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)



16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)



19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)



15 Nisan Pazartesi:



20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)



29. HAFTA



19 Nisan Cuma:



20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



20 Nisan Cumartesi:



16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)



16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)



19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)



19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)



21 Nisan Pazar:



13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)



16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)



22 Nisan Pazartesi:



20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)



30. HAFTA



26 Nisan Cuma:



20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



27 Nisan Cumartesi:



16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)



16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)



19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)



28 Nisan Pazar:



16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)



29 Nisan Pazartesi:



20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)



20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)



31. HAFTA



3 Mayıs Cuma:



20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)



4 Mayıs Cumartesi:



16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Stadı henüz açıklanmadı)



16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



5 Mayıs Pazar:



16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Akhisar)



16.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)



19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)



6 Mayıs Pazartesi:



20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)



20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)

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