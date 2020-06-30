Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu - Son Dakika

Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Koronavirüs sebebiyle verilen aranın ardından yeniden başlayan ligde 4 büyük takım üst sıralar için mücadele ederken, diğer taraftan da sakatlıklarla savaşıyor. Bu süreci en verimli şekilde geçiren Medipol Başakşehir ise dev rakiplerinin arasından sıyrılarak, bitime 5 hafta kala lider konumda bulunuyor.

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Süper Lig'de takımların sakatlık sıkıntıları bitmiyor. Mart ayında koronavirüs sebebiyle verilen aradan sonra lige yeniden dönen takımlar, sakatlıklarla uğraşıyor. Evde geçirilen sürenin ardından tempolu idmanlara başlayan, özellikle dayanıklılık yüklenen futbolcuların birçoğunda sakatlıklar baş gösterdi. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da bu nedenler haricinde de sakatlıklar olurken, futbolcular özellikle hazırlık sürecinin kısa olması, adaptasyon ve dayanıklılıkla ilgili sorunlar dolayısıyla bir dizi adale sakatlığı yaşadı. Dört büyük takım maç formu yakalamak için yoğun tempoda çalışıp kalan 5 hafta itibarıyla istedikleri seviyeye gelseler de eksiklerin de etkisiyle puan hanesine aynı başarıyı yansıtamadı. Şampiyonluk ve Avrupa hedefi bulunan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kalan haftalara artık final gözüyle bakıyor.

SAKATLIKTAN EN ÇOK ÇEKEN GALATASARAY

Bu dönemde özellikle Galatasaray, sakatlık konusunda en çok başı ağrıyan takım oldu. Çaykur Rizespor maçında Muslera ve Andone'yi kaybeden sarı-kırmızılılarda, ardında Falcao, Marcao ve son Medipol Başakşehir maçında Lemina ile Linnes sakatlandı.

Galatasaray ile birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u da vuran sakatlık sorunu, ligin bitimine 5 hafta kala 4 büyükler için kabus oldu. Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Vida, Kevin- Prince Boateng; Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Simon Falette, Serdar Aziz, Vedat Muriç; Trabzonspor'da ise Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Sosa ve 1 maç takımını yalnız bırakan Uğurcan Çakır ile Abdulkadir Parmak bazı karşılaşmalarda sahaya çıkamadı.

ARADAN SIYRILAN BAŞAKŞEHİR OLDU

Dört büyüklerde yaşanan sakatlıklar, şampiyonluk yarışına da etki etti. Galatasaray'ın ara sonrası Çaykur Rizespor maçıyla başlayan puan kaybı, Gaziantep FK ve geçen haftaki Başakşehir maçıyla sürdü. Bu süreçte 6 oyuncusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk şansını da zora soktu.

Trabzonspor'da da aynı dertler göze çarpıyor. Koronavirüs arası sonrası lige Göztepe galibiyetiyle başlayan bordo-mavililer, ardından gelen 2 maçta 4 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadele veren Trabzonspor, bu kulvarda finale çıkmayı başardı. Ara sonrası 3 oyuncusundan sakatlıkları nedeniyle ayrı kalan Karadeniz ekibinde hedef, eksiksiz kadroyla şampiyonluğa ulaşıp kupayı kaldırmak.

Özellikle rakiplerinin sakatlıklarla boğuştuğu dönemde çalışmalarını özveriyle sürdüren ve sakat oyuncusu bulunmayan Medipol Başakşehir ise bu süreci en verimli geçiren takım oldu. 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk'un öğrencileri, 29'uncu hafta itibarıyla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde avantajını ve şampiyonluk yolunda umutlarını güçlü şekilde koruyor.


- İstanbul
Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu - Son Dakika Spor
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