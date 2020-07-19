Süper Lig'de en sıcak pazar! İşte günün maçları... - Son Dakika

Süper Lig'de en sıcak pazar! İşte günün maçları...

Yeniden yetmişe tüm futbolseverler bugün Süper Lig maçlarına kilitlendi.

Yeniden yetmişe tüm futbolseverler bugün Süper Lig maçlarına kilitlendi. Tamamı saat 21.00'de başlayacak karşılaşmalardan çıkacak sonuçlara göre, 2019-20 Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonu, küme düşenleri ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil takımların belirlenme şansı son derece yüksek. Günün en çok merak edilen mücadelesinde, 66 puanlı lider Medipol Başakşehir, son 10 maçta 20 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken 32 puanlı HES Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferleri de belirli saatlerde 5 kuruşa indi
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim

Medipol Başakşehir'in şampiyon olma ihtimalleri

Turuncu lacivertliler kazanırsa, 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Trabzonspor'un sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. · Başakşehir ile Trabzon haftayı beraberlik ya da yenilgiyle kapatır ve 4 puanlık fark korunursa, turuncu lacivertliler yine mutlu sona ulaşacak.

Başakşehir'in yenilgisi durumunda Trabzonspor'un alacağı beraberlik ya da galibiyet şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyacak. · İkili averajları eşit olan iki takım sezonu aynı puanda bitirirse, genel averaja bakılacak. Genel averaj şu an itibariyle bordo mavili takım lehine (34'e 31)...

Kayseri, Konya, Rize, Denizli ve A.Gücü için de büyük gün

Başakşehir ve Trabzon'un rakipleri de bugün sahada 'olmak ya da olmamak' mücadelesi verecek. Kayserispor ve Konyaspor sahadan puansız ayrılmaları durumunda kümede kalma şanslarını zora sokacak. Düşme hattındaki diğer önemli karşılaşmalarda; Çaykur Rizespor (32), BtcTurk Yeni Malatyaspor'u (33) ağırlayacak, Yukatel Denizlispor da (35) Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Aytemiz Alanyaspor'a (51) konuk olacak. 29 puanla son sıradaki MKE Ankaragücü de sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

BeşiktaşFenerbahçe mi?

Süper Lig'de sezonun son derbi maçı da bu akşam oynanacak. 56 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, 50 puanla 7. durumdaki Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kartal kazanırsa hem ilk 4'e girmeyi garantileyerek UEFA Avrupa Ligi biletini koyacak hem de 3.'lük iddiasını sürdürecek. · HAFTAYA 57 puanla 3. sırada giren Demir Grup Sivasspor, konuk edeceği Gençlerbirliği karşısında yenilir veya berabere kalırsa, klasmandaki yerini Beşiktaş'a kaptıracak.

EMRE'NİN SON DERBİSİ

İki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe ise Avrupa kupalarına katılma şansını son haftaya taşıyabilmek için kazanmak zorunda. Karşılaşma aynı zamanda sezon sonu sahalara veda edecek olan Emre Belözoğlu'nun da futbolculuk kariyerindeki son derbisi olacak. · iLK yarıda Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı sarı lacivertli takım 3-1'lik kazanmıştı.

Trabzonspor, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 08:13 

Son Dakika Spor Süper Lig'de en sıcak pazar! İşte günün maçları... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

08:29 Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferleri de belirli saatlerde 5 kuruşa indi 08:09 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 07:57 Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim 00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 22:00 Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 19:22 Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:24 İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferleri de belirli saatlerde 5 kuruşa indi
08:29
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
08:09
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
07:57
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
00:37
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
00:36
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
22:11
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
22:00
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 08:45:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de en sıcak pazar! İşte günün maçları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]