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Süper Lig'de ertelenen maçların tarihleri belli oldu
6 saat önce
Süper Lig'de ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:34 Kaynak: AA
Süper Lig'de ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor ve Göztepe- Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Elazığ merkezli deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı, 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.
21. haftada kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ise 17 Mart Salı günü saat 20.00'de başlayacak.
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