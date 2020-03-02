Süper Lig'de fatura teknik direktörlere kesiliyor

Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 24. hafta devam ederken, geride kalan süreçte takımların büyük çoğunluğu sezona başladığı teknik adamlarla yollarını ayırdı. Toplamda 13 kulüp teknik direktör değişikliğine giderken sadece 5'inde çalıştırıcılar yerini korudu.



Ligde son olarak bu hafta Fenerbahçe ile Ersun Yanal, Çaykur Rizespor ile İsmail Kartal, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Kemal Özdeş'in yolları ayrıldı.



Geride kalan dönemde, Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Göztepe, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Yukatel Denizlispor'da teknik adam değişikliği kararı verilmişti.



En fazla değişiklik Kayserispor'da



Bu sezon teknik direktör değişikliğine en çok başvuran kulüp Kayserispor oldu.



Mali açıdan yaşadığı sıkıntıların yanında başarısız sonuçlarla da zor günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, sezona Hikmet Karaman ile başladıktan sonra sırasıyla Samet Aybaba, Bülent Uygun ve Robert Prosinecki ile çalıştı.



Kayserispor'u değişiklikte Fraport TAV Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor izledi.



Sezona Bülent Korkmaz idaresinde giren Antalyaspor, sonrasında önce Stjepan Tomas'a ardından da Tamer Tuna'ya emanet edildi.



2019-2020 sezonuna Kemal Özdeş yönetiminde giren Kasımpaşa'da, daha sonra Tayfur Havutcu, Fuat Çapa görev aldı.



Sezona Metin Diyadin idaresinde başlayan MKE Ankaragücü'nde sırasıyla Mustafa Kaplan ve Mustafa Reşit Akçay görev yaptı.



BtcTurk Yeni Malatyaspor'un, Sergen Yalçın ile girdiği sezonda Kemal Özdeş ile de yolları ayırdı.



Yukatel Denizlispor'da ise Yücel İldiz ile başlanan sezonda önce Mehmet Özdilek, ardından Bülent Uygun göreve geldi.



İki kulüpte teknik adam arayışı



Süper Lig'de mücadele eden 2 takımda teknik direktörlük görevine henüz kimse getirilmedi.



Ersun Yanal ile ayrılık kararı alınan Fenerbahçe ile Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığı Yeni Malatyaspor, henüz bir isimle anlaşma sağlanmadı.



İsmail Kartal'ın ayrıldığı Çaykur Rizespor'da ise Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına varıldı.



İki kulüpte çalışanlar



Bu sezon içinde Kasımpaşa'dan ayrılan Kemal Özdeş, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Özdeş, alınan kötü sonuçların ardından sarı-siyahlı takımla da yollarını ayırdı. Yeni Malatyaspor'da yarım sezon görev yapan Sergen Yalçın ise Beşiktaş'ın başına geldi.



Sezona Göztepe'de başlayan Tamer Tuna, ikinci yarıya Antalyaspor'un başında girdi.



Başkent takımları arasında mekik dokuyan Mustafa Kaplan ise Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün başında maça çıktı.



Kısa dönem Kayserispor'u çalıştıran Bülent Uygun, Denizlispor'da göreve başladı.



Antalyaspor'dan ayrılan Bülent Korkmaz, sıkıntılı süreçten geçen Konyaspor'u bulunduğu durumdan çıkarmaya çalışıyor.



Devre arasında Trabzonspor'dan ayrılan Ünal Karaman ise İsmail Kartal ile yola devam etmeyen Çaykur Rizespor'la prensip anlaşmasına vardı.



Görevinin başında 5 teknik adam



Süper Lig'de bu sezon 5 takımın teknik direktörü koltuğunu koruyor.



İki sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray'da Fatih Terim, zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay, lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Medipol Başakşehir'de Okan Buruk, üst sıraları zorlayan Aytemiz Alanyaspor'da Erol Bulut ile Gaziantep FK'de Marius Sumudica, görevine devem eden isimler oldu.



Teknik direktörler



Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şu ana kadar görev yapan teknik direktörler şöyle:



Takım Teknik direktör



Antalyaspor Bülent Korkmaz, Stjepan Tomas, Tamer Tuna Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut Beşiktaş Abdullah Avcı, Sergen Yalçın BtcTurk Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın, Kemal Özdeş, Henüz yeni teknik direktörle anlaşılmadı Çaykur Rizespor İsmail Kartal, Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına varıldı Demir Grup Sivasspor Rıza Çalımbay Fenerbahçe Ersun Yanal, Henüz yeni teknik direktörle anlaşılmadı Galatasaray Fatih Terim Gaziantep FK Marius Sumudica Gençlerbirliği Mustafa Kaplan, Hamza Hamzaoğlu Göztepe Tamer Tuna, İlhan Palut Hes Kablo Kayserispor Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosinecki İttifak Holding Konyaspor Aykut Kocaman, Bülent Korkmaz Kasımpaşa Kemal Özdeş, Tayfur Havutcu, Fuat Çapa Medipol Başakşehir Okan Buruk MKE Ankaragücü Metin Diyadin, Mustafa Kaplan, Mustafa Reşit Akçay Trabzonspor Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir Yukatel Denizlispor Yücel İldiz, Mehmet Özdilek, Bülent Uygun