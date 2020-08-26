Süper Lig'de fikstür belli oldu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstürü belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde yapılan fikstür çekimine göre ilk yarının programı şöyle:
1. Hafta
Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa
Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor
Göztepe-Yukatel Denizlispor
Trabzonspor-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği
Hatayspor-Medipol Başakşehir
Galatasaray- Gaziantep FK
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor
2. hafta
Yeni Malatyaspor-Göztepe
Gaziantep FK-Fatih Karagümrük
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
Medipol Başakşehir-Galatasaray
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor
Gençlerbirliği- İttifak Holding Konyaspor
Fenerbahçe-Hatayspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor
3. hafta
Çaykur Rizespor-Alanyaspor
Hatayspor-Kasımpaşa
Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor
Galatasaray-Fenerbahçe
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş
Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir
Göztepe-Gaziantep FK
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor
Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
4. hafta
Medipol Başakşehir-Göztepe
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük
Beşiktaş-Gençlerbirliği
Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor
Gaziantep FK-Trabzonspor
Kasımpaşa-Galatasaray
MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor
Alanyaspor-Hatayspor
Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
5. hafta
Galatasaray-Alanyaspor
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor
Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
Göztepe-Fenerbahçe
Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü
Trabzonspor-Medipol Başakşehir
Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK
Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor
6. hafta
Kasımpaşa-Göztepe
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor
Alanyaspor-Fatih Karagümrük
Yukatel Denizlispor-Beşiktaş
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
Fenerbahçe-Trabzonspor
Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor
MKE Ankaragücü-Hatayspor
Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor
7. hafta
Göztepe-Alanyaspor
Trabzonspor-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor
Hatayspor-Demir Grup Sivasspor
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe
Galatasaray-MKE Ankaragücü
İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
- 8. hafta
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe
MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük
Alanyaspor-Trabzonspor
Gaziantep FK-Beşiktaş
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray
Hes Kablo Kayserispor-Hatayspor
Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor
Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor
- 9. hafta
İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa
Fraport TAV Antalyaspor-Alanyaspor
Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Göztepe-MKE Ankaragücü
Beşiktaş-Medipol Başakşehir
Hatayspor-Çaykur Rizespor
Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK
Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
10. hafta
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor
Demir Grup Sivasspor-Göztepe
Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük
Fenerbahçe-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Galatasaray
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor
MKE Ankaragücü-Trabzonspor
Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor
11. hafta
Gençlerbirliği-Alanyaspor
Beşiktaş-Kasımpaşa
Göztepe-Hes Kablo Kayserispor
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe
Galatasaray-Hatayspor
Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü
Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12. hafta
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor-Göztepe
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK
Hatayspor-Fatih Karagümrük
Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor
Alanyaspor-Beşiktaş
MKE Ankaragücü-ittifak Holding Konyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği
Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor
13. hafta
Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor
Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
Yukatel Denizlispor-Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
Fatih Karagümrük-Galatasaray
Göztepe-Hatayspor
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü
Gaziantep FK-Fenerbahçe
Trabzonspor-Çaykur Rizespor
Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
14. hafta
Alanyaspor-Yeni Malatyaspor
Galatasaray-Göztepe
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
Kasımpaşa-Gaziantep FK
MKE Ankaragücü-Beşiktaş
Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği
Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor
Hatayspor-Trabzonspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor
Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor
15. hafta
Gaziantep FK-Alanyaspor
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
Fraport TAV Antalyaspor-Hatayspor
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor
Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor
Trabzonspor-Galatasaray
Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü
İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor
Göztepe-Fatih Karagümrük
Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16. hafta
MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK
Alanyaspor-Medipol Başakşehir
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği
Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor
Fatih Karagümrük-Trabzonspor
Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor
17. hafta
Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor
Fenerbahçe-Alanyaspor
Gençlerbirliği-Hatayspor
Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü
İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük
Trabzonspor-Göztepe
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
18. hafta
Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK
MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir
Galatasaray-Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe
Hatayspor-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor
Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor
Alanyaspor-Kasımpaşa
19. hafta
Yukatel Denizlispor-Hatayspor
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor
Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
Beşiktaş-Galatasaray
Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
İttifak Holding Konyaspor-Göztepe
Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20. hafta
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
Hatayspor-Yeni Malatyaspor
Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir
Göztepe-Gençlerbirliği
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
Fatih Karagümrük-Beşiktaş
Galatasaray-Yukatel Denizlispor
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Alanyaspor
21. hafta
İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor
Gaziantep FK-Hatayspor
Alanyaspor-MKE Ankaragücü
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor
Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük
Beşiktaş-Göztepe