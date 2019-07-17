Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de fikstür çekildi
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Süper Lig'de fikstür çekildi

4 saat önce

Servet Yardımcı: Birlik ve beraberliğin dostça yaşandığı bir sezon yaşanmasını diliyoruzMustafa AKIN - Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU / - Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

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Servet Yardımcı: Birlik ve beraberliğin dostça yaşandığı bir sezon yaşanmasını diliyoruz

Mustafa AKIN  - Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU/ - Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Süper Lig'de oynanacak 34 haftanın programı ve derbi tarihleri fikstür çekiminde belli olurken, ligin 2'nci haftasında Medipol Başakşehir - Fenerbahçe, 3'ncü haftasında Fenerbahçe - Trabzonspor, 5'inci haftasında Beşiktaş - Medipol Başakşehir, 6'ncı haftasında Trabzonspor - Beşiktaş, Galatasaray - Fenerbahçe, 9'uncu haftasında Beşiktaş - Galatasaray, 12'nci haftasında Medipol Başakşehir - Galatasaray, 13'üncü haftasında Trabzonspor-Galatasaray ve 16'ncı haftasında ise Fenerbahçe - Beşiktaş mücadele edecek.
SERVET YARDIMCI: BİRLİK VE BERABERLİĞİN DOSTÇA YAŞANDIĞI BİR SEZON YAŞANMASINI DİLİYORUZ
2019-2020 sezonun Trabzonspor'un 'Dozer' lakaplı kaptanı Cemil Usta adına oynanacağını hatırlatan Servet Yardımcı, "Öncelikle kulüp lisans talimatlarında yapılan reformlardan anlaşılacağı üzere futbol ailesini daha sağlıklı bir yapıyla kavuşturmak istiyoruz. Birlik ve beraberliğin dostça yaşandığı bir sezon yaşanmasını diliyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE İLK HAFTA
Sivasspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Trabzonspor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor
Konyaspor - MKE Ankaragücü
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
Göztepe - Antalyaspor


Servet Yardımcı, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:32 Kaynak: DHA
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