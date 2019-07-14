Süper Lig'de fikstür çekimi 17 Temmuz'da yapılacak
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Futbolda 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi, 17 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:10 Kaynak: AA
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Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi, 17 Temmuz Çarşamba günü İstanbul
'da yapılacak. Türkiye
Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
Öte yandan, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de yine aynı salonda gerçekleştirilecek.
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