Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de fikstür çekimi 17 Temmuz'da yapılacak
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Süper Lig'de fikstür çekimi 17 Temmuz'da yapılacak

1 saat önce

İSTANBUL / DHA2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi 17 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Süper Lig'de fikstür çekimi 17 Temmuz'da yapılacak, System.String[]

İSTANBUL/ DHA

2019-2020 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi 17 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:12 Kaynak: DHA
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