Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı

Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından, ilk haftada karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven ve Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan fikstürü değerlendirdi.

Sertaç Güven, yeni sezonun tüm futbolseverlere hayırlı olmasını dileyerek, "Trabzonspor olarak evimizde başlamak bizim için memnuniyet verici. Beşiktaş takımını ağırlayacağız. Herkes için hayırlı olmasını dilerim. Dostça geçsin, iyi oynayan her zaman kazansın." ifadelerini kullandı.

Kemal Erdoğan da "21 takımlı fikstür çekildi. Çok uzun bir maraton. Özellikle aralıktan itibaren hafta içi de maçlar oynanacak. Allah sporcularımıza güç kuvvet versin. Çok uzun bir maraton, gördüğünüz gibi devre arası bile yok. Sadece 5 günlük bir ara var. İyi hazırlanan takımlar, uzun süreli bir maraton olacağı için, sağlıklı çalışanlar hedefe ulaşacaktır. Trabzonspor ile eşleştik, sevdiğimiz bir takım, dost bir şehir. En iyi şekilde ağırlayacaklarını biliyoruz. Umarım hakeden kazanır. Sağlıklı bir sezon olur." şeklinde konuştu.