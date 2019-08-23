Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de flaş Emine Bulut kararı! Tüm maçlarda uygulanacak
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Süper Lig'de flaş Emine Bulut kararı! Tüm maçlarda uygulanacak

48 dakika önce

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

Süper Lig'de flaş Emine Bulut kararı! Tüm maçlarda uygulanacak, System.String[]

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.


Kararın, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesinin ardından alındığı belirtildi.


Emine Bulut, 18 Ağustos Pazar günü Kırıkkale'de bir restoranda eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanmıştı.


Emine Bulut, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan şüpheli Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Emine Bulut, Kırıkkale, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:42 
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