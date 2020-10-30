Süper Lig'de forma giyen 7 isme Bosna Hersek'ten milli davet

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dusan Bajevic, UEFA Uluslar A Ligi'nde Hollanda ve İtalya, özel maçta ise İran ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

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