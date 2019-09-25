Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını...
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Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:14 Kaynak: AA
Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek! İşte Çakır'ın karnesi Mustafa Cengiz'den flaş PFDK açıklaması Selçuk Erdoğan'dan Volkan Şen'in "Bursa'da sizi aldırırım" sözlerine cevap! Galatasaray-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek!