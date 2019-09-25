Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını...
Son Dakika Spor Haber

Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını...

1 saat önce

Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını..., System.String[]

Süper Lig'de Galatasaray- Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır, Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek! İşte Çakır'ın karnesi
Mustafa Cengiz'den flaş PFDK açıklaması Selçuk Erdoğan'dan Volkan Şen'in "Bursa'da sizi aldırırım" sözlerine cevap! Galatasaray-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:32:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]