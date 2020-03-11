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Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
7 saat önce
Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:09 Kaynak: AA
Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
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