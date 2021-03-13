Süper Lig'de Gaziantep, Denizlispor'u konuk edecek

Öte yandan, kart cezası sınırında bulunan Vetrih, Morais ve Dicko, bu hafta sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Gaziantep ekibi, Denizlispor maçında kart cezası nedeniyle Mirallas ve sakatlığı bulunan Kana Bıyık, Güray Vural ve Jefferson'dan yararlanamayacak.

Ligde 30. haftaya 7. sırada giren Gaziantep, 24 puanla 20. sırada bulunan Denizlispor'u puansız göndermenin hesaplarını yapıyor.

Gaziantep , Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

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