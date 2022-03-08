Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızışıyor! - Son Dakika
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Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızışıyor!

08.03.2022 10:47
Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızışıyor!

Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor.

Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Kasımpaşalı Umut Bozok ve Hatayspor'un Faslı futbolcusu Ayoub El Kaabi 13 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.

28. haftası oynanan Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışı oldukça çekişmeli geçiyor. Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok ve Hatayspor'un sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Ayoub El Kaabi attıkları 13 golle ilk sırada yer alıyor. Bu iki golcüyü 12 golü bulunan Andreas Cornelius ve Aleksandar Pesic takip ediyor. Beşiktaşlı Batshuayi 11 kez gol sevinci yaşarken, Kayserisporlu Mame Thiam, Adana Demirsporlu Assombalonga ve Balotelli, Trabzonsporlu Nwakaeme, Hataysporlu Diouf, Göztepeli Ndiaye, Başakşehirli Okaka ise 10'ar kez fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa'nın bu sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Lorient'den kiraladığı Bozok, takımının ligdeki tüm maçlarında forma giydi. Milli takım seçimini genç yaşlardan itibaren Türkiye Milli Takımı'ndan yana kullanan Bozok, U17, U19 ve U21 Milli Takımları'nda toplam 11 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda 6 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde yabancı isimlerin skora etkisinin oldukça fazla olduğu gözlemlenirken, Fransa doğumlu 25 yaşındaki golcü, yarışı mutlu sonla bitirmesi durumunda 2012-2013 sezonundan beri bu alanda zirvede yer alan ilk Türk futbolcu olacak.

Süper Lig'in son 10 sezonunda gol krallığı yarışını zirvede tamamlayan tek Türk futbolcu ise Burak Yılmaz oldu. Milli futbolcu, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında art arda 2 kez gol kralı olarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu ise Mbaye Diagne. Senegalli futbolcu, 2018-2019 sezonunda Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla attığı 30 golle rekoru elinde bulunduruyor.

(Yunus Kılıç/ İHA)

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızışıyor!

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Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Hatayspor, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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