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Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Süper Lig'de görünüm

17.08.2021 01:07
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başlarken, ilk haftayı Trabzonspor lider geçti.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başlarken, ilk haftayı Trabzonspor lider geçti.

Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, ilk haftada zirveye yerleşti.

Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş- Çaykur Rizespor: 3-0

Vavacars Fatih Karagümrük- Gaziantep: 3-2

Altay-Yukatel Kayserispor: 3-0

Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa: 1-1

Medipol Başakşehir- Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 1-1

Adana Demirspor- Fenerbahçe: 0-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-5

Demir Grup Sivasspor- İttifak Holding Konyaspor: 0-1

GZT Giresunspor- Galatasaray: 0-2

Puan durumu

Ligin ilk haftasındaki puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR 11005143
2.ALTAY11003033
3.BEŞİKTAŞ 11003033
4.GALATASARAY 11002023
5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK11003213
6.AYTEMİZ ALANYASPOR11001013
7.FENERBAHÇE 11001013
8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR11001013
9.ATAKAŞ HATAYSPOR10101101
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR10101101
11.GÖZTEPE 10101101
12.KASIMPAŞA 10101101
13.GAZİANTEP 100123-10
14.ADANA DEMİRSPOR 100101-10
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR100101-10
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 100101-10
17.GZT GİRESUNSPOR100102-20
18.ÇAYKUR RİZESPOR 100103-30
19.YUKATEL KAYSERİSPOR100103-30
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR100115-40

2. hafta programı

Ligde 2. haftanın programı şöyle:

20 Ağustos Cuma

20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor

19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)

22 Ağustos Pazar

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor

21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

23 Ağustos Pazartesi

19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


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