Süper Lig'de gözler derbide! TFF 1. Lig'de ise kıyasıya rekabet... - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de gözler derbide! TFF 1. Lig'de ise kıyasıya rekabet... - Son Dakika Spor

Süper Lig'de gözler derbide! TFF 1. Lig'de ise kıyasıya rekabet...

6 saat önce

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'de gözler derbide! TFF 1. Lig'de ise kıyasıya rekabet..., System.String[]

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:


- Süper Lig


Bugün:


20.30 Antalyaspor- MKE Ankaragücü (Antalya)


Yarın:


15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)


17.30 Kasımpaşa- Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)


20.00 Göztepe- Galatasaray (Bornova Aziz Kocaoğlu)


22 Aralık Pazar:


14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)


16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)


23 Aralık Pazartesi:


20.00 İttifak Holding Konyaspor- Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)


20.00 Yukatel Denizlispor- Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)


- TFF 1. Lig


Bugün:


19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)


Yarın:


14.00 Hatayspor- Adanaspor (Antakya Atatürk)


16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Yeni Eskişehir)


19.00 Akhisarspor- Boluspor (Spor Toto Akhisar)


22 Aralık Pazar:


14.00 Osmanlıspor- İstanbulspor (Osmanlı)


14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Altay (Erzurum Kazım Karabekir)


16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)


19.00 Ekol Göz Menemenspor- Bursaspor (Menemen)


23 Aralık Pazartesi:


19.00 Giresunspor- Altınordu (Giresun Atatürk)


Türkiye Futbol Federasyonu, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:20 
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