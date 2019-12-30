Süper Lig'de Göztepe, ilk yarıyı 23 puanla tamamladı - Son Dakika
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Süper Lig'de Göztepe, ilk yarıyı 23 puanla tamamladı

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu lider Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilen Göztepe, devre arasına 23 puanla 10. sırada girdi.

Süper Lig'de Göztepe, ilk yarıyı 23 puanla tamamladı, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu lider Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilen Göztepe, devre arasına 23 puanla 10. sırada girdi.

Sezona Tamer Tuna yönetiminde başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu teknik adam idaresinde çıktığı ilk 9 maçta 9 puan aldı. Tuna'nın 9. haftadaki Kasımpaşa maçı sonrası istifa etmesinin ardından, Trabzonspor karşılaşmasına kaleci antrenörü Suat Arıcan idaresinde çıkıldı.

Bordo-mavili ekibi 1-0 yenerek yükselişe geçen Göztepe'da daha sonra takımın başına İlhan Palut'u getirildi.

Son 8 haftada 14 puan toplayan Göztepe, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldığı ilk devreyi 23 puanla 10. sırada tamamladı.

Rakip filelere 19 gol gönderen sarı-kırmızılı ekip, kalesinde de 20 gol gördü. Kendi evinde oynadığı 8 maçta 12 puan toplayan Göztepe, deplasmandaki 9 müsabakada ise 11 puanda kaldı.

Devre arası hazırlıkları 4 Ocak'ta başlayacak

İkinci yarı için ilk çalışmasını 4 Ocak Cumartesi günü kendi tesislerinde yapacak Göztepe, 8 Ocak'tan itibaren hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'a konuk olacağı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ve Süper Lig 18. hafta maçlarını oynadıktan sonra İzmir'e dönecek.

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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