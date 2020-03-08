Süper Lig'de hafta başkentte kapanacak - Son Dakika
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Süper Lig'de hafta başkentte kapanacak

7 saat önce

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın başkentte karşılaşacak.

Süper Lig'de hafta başkentte kapanacak, System.String[]

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın başkentte karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Karşılaşma, alt sıralarla puan farkını açmaya çalışan iki takımın mücadelesine sahne olacak.

Geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilen Gençlerbirliği, 27 puanla 11. sırada yer alıyor.

Son maçında sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor ise 26 puanla 12. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Eryaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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