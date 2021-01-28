Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

28.01.2021 11:47
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. 31 Ocak Pazar günü Beşiktaş'ın, Trabzonspor'u ağırlayacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden, Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler görev alacak.

Ligde 22. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

29 Ocak Cuma

16.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Mete Kalkavan

30 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 A.Alanyaspor - DG Sivasspor: Zorbay Küçük

16.00 M. Başakşehir - A. Hatayspor: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe - Ç. Rizespor: Abdulkadir Bitigen

31 0cak Pazar

13.30 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Denizlispor - Göztepe: Sarper Barış Saka

16.00 Gençlerbirliği - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Pazar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi Destek alan sinema salonu yılda en az altı film göstermekle yükümlü olacak Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı Koronayı atlatan hastalarda saç dökülmesi yaşandığı tespit edildi! Özellikle kadınlarda daha çok görülüyor Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı
Türkiye'nin en büyük çetesi Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti         
11:37
Alman basını Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamalarına geniş yer verdi Alman basını Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamalarına geniş yer verdi         
11:13
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor         
10:45
Kaçak avlanan 3 genç, gölde mahsur kalınca kendilerini ihbar etmek zorunda kaldı Kaçak avlanan 3 genç, gölde mahsur kalınca kendilerini ihbar etmek zorunda kaldı         
10:30
Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli genç feryat etti: Sadece ayaklarımı değil kalbimi de çaldılar Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli genç feryat etti: Sadece ayaklarımı değil kalbimi de çaldılar         
09:53
Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor         
09:37
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı         
08:57
42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu         
02:29
Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı         
00:59
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 12:15:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei