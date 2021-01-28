Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. 31 Ocak Pazar günü Beşiktaş'ın, Trabzonspor'u ağırlayacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden, Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler görev alacak.

Ligde 22. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

29 Ocak Cuma

16.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Mete Kalkavan

30 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 A.Alanyaspor - DG Sivasspor: Zorbay Küçük

16.00 M. Başakşehir - A. Hatayspor: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe - Ç. Rizespor: Abdulkadir Bitigen

31 0cak Pazar

13.30 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Denizlispor - Göztepe: Sarper Barış Saka

16.00 Gençlerbirliği - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler

(İHA)