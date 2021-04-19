Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini Mete Kalkavan yönetecek.

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