Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 26. haftada oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu.
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan maçların hakem kadroları belli oldu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 26. haftanın hakemleri şöyle:
19 Şubat Cuma
19.00: Medipol Başakşehir - Trabzonspor : Halil Umut Meler
20 Şubat Cumartesi
13.30: Kasımpaşa - Fatih Karagümrük : Yaşar Kemal Uğurlu
16.00: Yeni Malatyaspor - Konyaspor : Sarper Barış Saka
16.00: Denizlispor - Gençlerbirliği : Tugay Kaan Numanoğlu
19.00: Alanyaspor - Galatasaray : Zorbay Küçük
21 Şubat Pazar
13.30: Erzurumspor - Hatayspor : Serkan Tokat
16.00: Sivasspor - Kayserispor : Ali Şansalan
16.00: Gaziantep - Antalyaspor : Arda Kardeşler
19.00: Fenerbahçe - Göztepe : Hüseyin Göçek
19.00: MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor : Halis Özkahya - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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