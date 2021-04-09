Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde bu haftaki maçların programı ve hakemleri şöyle:

10 Nisan Cumartesi13.30 Atakaş Hatayspor - Göztepe: Erkan Özdamar16.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Cüneyt Çakır19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

11 Nisan Pazar13.30 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük16.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: Serkan Tokat16.00 Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

12 Nisan Pazartesi16.00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek19.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Gaziantep Futbol Kulübü: Mete Kalkavan