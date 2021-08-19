Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 2. hafta oynanacak maçların hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun maçlara atadığı hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Giresunspor: Ali Palabıyık
19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
21.45 Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Ümit Öztürk
22 Ağustos Pazar
19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
21.45 Fenerbahçe - Antalyapor: Halil Umut Meler
21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
23 Ağustos Pazartesi
19.15 Trabzonspor - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.45 Galatasaray - Hatayspor: Hüseyin Göçek - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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