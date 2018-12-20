Süper Lig'de Haftanın Maçı Cüneyt Çakır'ın
13 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Zirveyi yakından ilgilendiren Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligde ilk yarının son haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
22 Aralık Cumartesi: 13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Özgür Yankaya
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 Aralık Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
24 Aralık Pazartesi: 20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:27
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