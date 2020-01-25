Süper Lig'de haftanın maçı! Vedat Muriqi gol atar ve Fenerbahçe kazanırsa iddaa'da... - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de haftanın maçı! Vedat Muriqi gol atar ve Fenerbahçe kazanırsa iddaa'da... - Son Dakika Spor

Süper Lig'de haftanın maçı! Vedat Muriqi gol atar ve Fenerbahçe kazanırsa iddaa'da...

6 saat önce

Bu bir ilandırGaziantep FK deplasmanında 1 gol 1 asistle Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren Vedat Muriqi, karşılaşmanın son anlarında ikinci sarı karttan kırmızı kartı görünce ortalık ayağa kalkmıştı.

Süper Lig'de haftanın maçı! Vedat Muriqi gol atar ve Fenerbahçe kazanırsa iddaa'da..., System.String[]

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Gaziantep FK deplasmanında 1 gol 1 asistle Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren Vedat Muriqi, karşılaşmanın son anlarında ikinci sarı karttan kırmızı kartı görünce ortalık ayağa kalkmıştı.


Vedat, cezasını kupa maçında çekti ve PFDK hafta arası yaptığı açıklamayla "disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına" oy çokluğu ile karar verdi.


Kosovalı forvet Başakşehir maçında sahada olacak ve sarı lacivertliler için onun önemi bir başka!


19 RESMİ MAÇTA 17 GOLE KATKI! OYNAMADIĞINDA İSE...


Yeni Malatyaspor deplasmanında yoktu, Fenerbahçe 2 puan bıraktı. O maç dışında da Süper Lig'deki tüm maçlarda forma giydi.


Süper Lig'de 17 maçta 15 gole katkı, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 2 gole katkı yaptı ve toplamda 19 resmi maçta Fenerbahçe forması giyip 17 golde pay sahibi oldu. (12 gol - 5 asist)


Sezonun ilk maçında Başakşehir ağlarını havalandırmıştı, geçen sezon Rizespor formasıyla 2 maçta da onşarı boş geçmedi! Vedat Muriqi, Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak!


Başakşehir, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:17 
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