Süper Lig'de haftanın maçına Misli.com'da CANLI BAHİS oyna! Beşiktaş'ın Sivasspor'a karşı iddaa... - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de haftanın maçına Misli.com'da CANLI BAHİS oyna! Beşiktaş'ın Sivasspor'a karşı iddaa... - Son Dakika Spor

Süper Lig'de haftanın maçına Misli.com'da CANLI BAHİS oyna! Beşiktaş'ın Sivasspor'a karşı iddaa...

6 saat önce

Bu bir ilandırBEŞİKTAŞ - SİVASSPORBeşiktaş'ta Victor Ruiz cezalı. Lens ve Dorukhan sakat, Ljajic'in durumu maç saati netleşecek.

Süper Lig'de haftanın maçına Misli.com'da CANLI BAHİS oyna! Beşiktaş'ın Sivasspor'a karşı iddaa..., System.String[]

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BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR


Beşiktaş'ta Victor Ruiz cezalı. Lens ve Dorukhan sakat, Ljajic'in durumu maç saati netleşecek.


Sezonun ilk yarısını Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ederek kapatan siyah-beyazlılar, yeni yıla kupadaki Erzurum deplasmanında 3-2 kaybederek başladı.


Beşiktaş'ın en önemli silahları 8 asisti bulunan Caner Erkin, 7 gole katkı veren (4 gol - 3 asist) Atiba ve golcüsü Burak Yılmaz (5 gol - 2 asist) olacak.


Süper Lig'in lideri Sivasspor'da ise orta sahanın dinamosu Mert Hakan Yandaş cezalı.


Fenerbahçe'ye karşı Hakan Arslan cezalı durumdaydı ve TD Rıza Çalımbay, Fatih Aksoy ile Ziya Erdal'ı orta alanda görevlendirip Emre Belözoğlu ile Luiz Gustavo'yu kilitleyerek maçı kazanmasını bilmişti.


İlk yarıdaki tüm maçlarda gol atan tek takım olan Yiğidolar, deplasmanda oynadığı son 5 maçta da en az 2'şer gol buldu. Sezonun ilk maçını da 3-0 kazanmışlardı.


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İki takım arasında ligde oynanan son 5 lig maçının 3'ünü Sivasspor, 2'sini Beşiktaş kazandı.


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Beşiktaş, ligin ilk yarısının son haftasında Gençlerbirliği'ni farklı mağlup etmesine karşın gelecek adına iyi sinyaller vermemişti. Ayrıca o maçta Gençlerbirliği'nin öne geçtikten sonra 9 kişi kalmış olmasını da hatırlamak gerekiyor.


Sivasspor ise TT Stadyumu'nda oynadığı Galatasaray maçından sonra deplasmanlarda da iyi sonuçlar almaya başladı ancak bu kritik maç öncesinde ciddi sakatlık sorunları ile boğuşuyorlar.


Beşiktaş'ın zirve yarışını sürdürmek için bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. Bu sebeple geride ciddi boşluk bırakmak zorunda kalacaklar. Elbette siyah-beyazlıların savunma dengesizliğini ve Sivasspor'un hücum zenginliği de göz önünde bulundurmak gerekiyor.


Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:58 
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