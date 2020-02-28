Süper Lig'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:



Süper Lig



Bugün:



20.00 Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)



Yarın:



14.00 İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)



17.00 Trabzonspor- Çaykur Rizespor (Medical Park)



20.00 Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe (Antalya)



1 Mart Pazar:



13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)



16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)



19.00 Galatasaray- Gençlerbirliği (Türk Telekom)



2 Mart Pazartesi:



20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



20.00 Medipol Başakşehir- Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)



TFF 1. Lig



Yarın:



14.00 Osmanlıspor- Fatih Karagümrük (Osmanlı)



16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor (Yeni Eskişehir)



19.00 Adana Demirspor- Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)



1 Mart Pazar:



14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor (Kazım Karabekir)



14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Bursaspor (Ümraniye Belediye)



16.30 İstanbulspor- Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Altay- Altınordu (Aziz Kocaoğlu)



2 Mart Pazartesi:



19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)



19.00 Giresunspor- Boluspor (Giresun Atatürk)



TFF 2. Lig



Kırmızı Grup:



Yarın:



14.30 Ankara Demirspor- Eyüpspor (TCDD Ankara Demirspor)



14.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)



1 Mart Pazar:



14.00 Sivas Belediyespor-Vanspor FK (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)



14.30 Kardemir Karabükspor- Kırşehir Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



14.30 Etimesgut Belediyespor- Sakaryaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



14.30 Ergene Velimeşespor- Bayburt Özel İdare (Mustafa Kemal Atatürk)



14.30 Uşakspor-GMG Kastamonuspor (Uşak 1 Eylül)



14.30 Niğde Anadolu-Bandırmaspor (Niğde 5 Şubat)



Beyaz Grup:



1 Mart Pazar:



14.00 Hekimoğlu Trabzon-Hacettepe (Vakfıkebir İlçe)



14.00 Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler (Gümüşhane Yenişehir)



14.00 Şanlıurfaspor- Zonguldak Kömürspor (Şanlıurfa GAP)



14.30 Sarıyer- Sancaktepe (Yusuf Ziya Öniş)



14.30 Tarsus İdman Yurdu- Çorum FK (Tarsus İlçe)



14.30 Başkent Akademi-Afjet Afyonspor (Osmanlı)



14.30 Yılport Samsunspor- İnegölspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



14.30 1922 Konyaspor-GMG Kırklarelispor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



14.30 Pendikspor- Manisa FK (Pendik)



TFF 3. Lig



1. Grup:



Yarın:



14.30 Sultanbeyli Belediyespor-Serik Belediyespor (Sultanbeyli Gölet)



14.30 Manisaspor- Şile Yıldızspor (Manisa 19 Mayıs)



14.30 Çatalcaspor-Erzinspor (Ziya Altınoğlu)



1 Mart Pazar:



13.00 Tokatspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Gaziosmanpaşa)



14.00 Yomraspor- Çankaya FK (Yomra İlçe)



14.00 Artvin Hopaspor-Silivrispor (Hopa İlçe)



14.00 52 Orduspor-Düzcespor (19 Eylül)



14.30 Kızılcabölükspor-1928 Bucaspor (Kızılcabölük)



14.30 68 Aksaray Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Dağılgan)



2. Grup:



Yarın:



14.30 Esenler Erokspor-Erbaaspor (Esenler)



1 Mart Pazar:



13.30 Cizrespor- Turgutluspor (Cizre)



14.00 Elazığ Belediyespor- Büyükçekmece Tepecikspor (Gençlik Merkezi)



14.00 Ağrı 1970-Kozanspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



14.30 Kocaelispor- Karşıyaka (Kocaeli)



14.30 Kemerspor 2003-1877 Alemdağspor (Kemer İlçe)



14.30 Fethiyespor-Belediye Derincespor (Fethiye İlçe)



14.30 Payasspor- Ofspor (Payas İlçe)



3. Grup:



Yarın:



14.30 Halide Edip Adıvarspor- Yozgatspor 1959 (Maltepe Hasan Polat)



1 Mart Pazar:



14.00 Diyarbekirspor- Nazilli Belediyespor (Diyarbakır)



14.00 Pazarspor-1954 Kelkit Belediyespor (Pazar İlçe)



14.30 Osmaniyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (7 Ocak)



14.30 Karacabey Belediyespor-Muğlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçekler)



14.30 Modafen- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Alemdağ)



14.30 Darıca Gençlerbirliği- Altındağ Belediyespor (Darıca İlçe)



14.30 Nevşehir Belediyespor- Gölcükspor (Nevşehir Gazi)



14.30 Somaspor- Bayrampaşa (Soma Atatürk