Süper Lig'de haftanın programı - Son Dakika
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Süper Lig'de haftanın programı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle: Süper LigBugün: 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)Yarın: 14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)20.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:


Süper Lig


Bugün:


20.00 Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)


Yarın:


14.00 İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)


17.00 Trabzonspor- Çaykur Rizespor (Medical Park)


20.00 Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe (Antalya)


1 Mart Pazar:


13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)


16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)


19.00 Galatasaray- Gençlerbirliği (Türk Telekom)


2 Mart Pazartesi:


20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


20.00 Medipol Başakşehir- Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)


TFF 1. Lig


Yarın:


14.00 Osmanlıspor- Fatih Karagümrük (Osmanlı)


16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor (Yeni Eskişehir)


19.00 Adana Demirspor- Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)


1 Mart Pazar:


14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor (Kazım Karabekir)


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Bursaspor (Ümraniye Belediye)


16.30 İstanbulspor- Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


19.00 Altay- Altınordu (Aziz Kocaoğlu)


2 Mart Pazartesi:


19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)


19.00 Giresunspor- Boluspor (Giresun Atatürk)


TFF 2. Lig


Kırmızı Grup:


Yarın:


14.30 Ankara Demirspor- Eyüpspor (TCDD Ankara Demirspor)


14.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)


1 Mart Pazar:


14.00 Sivas Belediyespor-Vanspor FK (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)


14.30 Kardemir Karabükspor- Kırşehir Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)


14.30 Etimesgut Belediyespor- Sakaryaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)


14.30 Ergene Velimeşespor- Bayburt Özel İdare (Mustafa Kemal Atatürk)


14.30 Uşakspor-GMG Kastamonuspor (Uşak 1 Eylül)


14.30 Niğde Anadolu-Bandırmaspor (Niğde 5 Şubat)


Beyaz Grup:


1 Mart Pazar:


14.00 Hekimoğlu Trabzon-Hacettepe (Vakfıkebir İlçe)


14.00 Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler (Gümüşhane Yenişehir)


14.00 Şanlıurfaspor- Zonguldak Kömürspor (Şanlıurfa GAP)


14.30 Sarıyer- Sancaktepe (Yusuf Ziya Öniş)


14.30 Tarsus İdman Yurdu- Çorum FK (Tarsus İlçe)


14.30 Başkent Akademi-Afjet Afyonspor (Osmanlı)


14.30 Yılport Samsunspor- İnegölspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)


14.30 1922 Konyaspor-GMG Kırklarelispor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)


14.30 Pendikspor- Manisa FK (Pendik)


TFF 3. Lig


1. Grup:


Yarın:


14.30 Sultanbeyli Belediyespor-Serik Belediyespor (Sultanbeyli Gölet)


14.30 Manisaspor- Şile Yıldızspor (Manisa 19 Mayıs)


14.30 Çatalcaspor-Erzinspor (Ziya Altınoğlu)


1 Mart Pazar:


13.00 Tokatspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Gaziosmanpaşa)


14.00 Yomraspor- Çankaya FK (Yomra İlçe)


14.00 Artvin Hopaspor-Silivrispor (Hopa İlçe)


14.00 52 Orduspor-Düzcespor (19 Eylül)


14.30 Kızılcabölükspor-1928 Bucaspor (Kızılcabölük)


14.30 68 Aksaray Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Dağılgan)


2. Grup:


Yarın:


14.30 Esenler Erokspor-Erbaaspor (Esenler)


1 Mart Pazar:


13.30 Cizrespor- Turgutluspor (Cizre)


14.00 Elazığ Belediyespor- Büyükçekmece Tepecikspor (Gençlik Merkezi)


14.00 Ağrı 1970-Kozanspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)


14.30 Kocaelispor- Karşıyaka (Kocaeli)


14.30 Kemerspor 2003-1877 Alemdağspor (Kemer İlçe)


14.30 Fethiyespor-Belediye Derincespor (Fethiye İlçe)


14.30 Payasspor- Ofspor (Payas İlçe)


3. Grup:


Yarın:


14.30 Halide Edip Adıvarspor- Yozgatspor 1959 (Maltepe Hasan Polat)


1 Mart Pazar:


14.00 Diyarbekirspor- Nazilli Belediyespor (Diyarbakır)


14.00 Pazarspor-1954 Kelkit Belediyespor (Pazar İlçe)


14.30 Osmaniyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (7 Ocak)


14.30 Karacabey Belediyespor-Muğlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçekler)


14.30 Modafen- Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Alemdağ)


14.30 Darıca Gençlerbirliği- Altındağ Belediyespor (Darıca İlçe)


14.30 Nevşehir Belediyespor- Gölcükspor (Nevşehir Gazi)


14.30 Somaspor- Bayrampaşa (Soma Atatürk

Çaykur Rizespor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:17 
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