Süper Lig'de hangi takım küme düşecek, hangi takım kalacak? İşte küme düşme hattında kalan maçlar - Son Dakika

Süper Lig'de hangi takım küme düşecek, hangi takım kalacak? İşte küme düşme hattında kalan maçlar

Süper Lig'de 36 puan toplayan Gençlerbirliği, 35 puana sahip Yukatel Denizlispor, 33 puanı bulunan İttifak Holding Konyaspor, 32'şer puanlı BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor ile 29 puanlı MKE Ankaragücü, kalan 2 haftada küme düşmemek için sahaya çıkacak.

Süper Lig'de 36 puan toplayan Gençlerbirliği, 35 puana sahip Yukatel Denizlispor, 33 puanı bulunan İttifak Holding Konyaspor, 32'şer puanlı BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor ile 29 puanlı MKE Ankaragücü, kalan 2 haftada küme düşmemek için sahaya çıkacak.

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KONYASPOR VE DENİZLİSPOR'DAN KRİTİK GALİBİYETLER


Ligde alt sıralarda bulunan İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor, 32. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşısında önemli galibiyetlere imza attı. İttifak Holding Konyaspor sahasında lider Medipol Başakşehir'i 4-3 mağlup ederken, Yukatel Denizlispor da konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi.


Her iki takım da aldıkları bu önemli galibiyetlerle ligde kalma umutlarını artırdı.


ÇAYKUR RİZESPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI


Süper Lig'de 32'şer puana sahip Çaykur Rizespor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 33. haftasında Rize'de karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılacak takım, ligde kalma yolunda önemli bir avantaja sahibi olacak.


KAYSERİSPOR VE KONYASPOR'U ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR


İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor, ligin kalan iki haftasında güçlü takımlarla karşılaşacak. Konya ekibi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştıktan sonra ligi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçla tamamlayacak.


Kayseri temsilcisi ise 33. haftada lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak, 34. haftada ise Trabzonspor'u ağırlayacak.


ANKARAGÜCÜ'NÜN ŞANSI AZ


Süper Lig'de 29 puanla son sırada yer alan MKE Ankaragücü'nün kümede kalma şansı diğer takımlara göre az. Başkent ekibinin, ligin 33. haftasında oynanacak maçların sonucuna göre küme düşme ihtimali bulunuyor. MKE Ankaragücü, son iki maçında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ve deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.


TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI


Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan takımların kalan maçları şöyle:


Gençlerbirliği (36): Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş


Yukatel Denizlispor (35): Aytemiz Alanyaspor (D), MKE Ankaragücü


İttifak Holding Konyaspor (33): Trabzonspor (D), Aytemiz Alanyaspor


BtcTurk Yeni Malatyaspor (32): Çaykur Rizespor (D), Gaziantep FK


Çaykur Rizespor (32): BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (D)


Hes Kablo Kayserispor (32): Medipol Başakşehir (D), Trabzonspor


MKE Ankaragücü (29): Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor (D)


Denizlispor, Konyaspor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:18 

Son Dakika Spor Süper Lig'de hangi takım küme düşecek, hangi takım kalacak? İşte küme düşme hattında kalan maçlar - Son Dakika Spor
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