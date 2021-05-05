Süper Lig'de harcama limitlerini aşan 3 kulübe ihtar cezası - Son Dakika

Süper Lig'de harcama limitlerini aşan 3 kulübe ihtar cezası

05.05.2021 15:23
Süper Lig'de harcama limitlerini aşan 3 kulübe ihtar cezası, System.String[]

Süper Lig'de Takım Harcama Limitlerini aşan Antalyaspor, Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne ihtar cezası verildi.

Süper Lig'de Takım Harcama Limitlerini aşan Antalyaspor, Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne ihtar cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-20 Takım Harcama Limitleri aşma oranları ile ilgili Kulüp Lisans Kurulu (KLK) kararlarını açıkladı. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan "Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı 89. Maddesinde" bulunan, "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin belirlenmesi" kapsamında talimata eklenen Ek.XII'de belirtilen prensiplere uygun olarak; Kulüplerin 2019/2020 futbol sezonuna ait Takım Harcama Limitleri 02 Eylül 2019 tarihinde belirlenip kulüplere tebliğ edilmiş ve aynı zamanda TFF'nin resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.02 Eylül 2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limiti tutarı 15 Aralık 2019 tarihine kadar Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı Ek.XII/G maddesi kapsamında kabul edilen başvuruların değerlendirilmesi sonucunda yeniden belirlenmiş ve 31 Aralık 2019 tarihinde kulüplere tebliğ edilmiş ve TFF internet sitesinde yayınlanmıştır.2019/2020 futbol sezonunun tamamlanmasını takiben kulüpler tarafından hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından onaylanan Takım Harcama Limiti gerçekleşme raporları 03.05.2021 tarihinde yapılan Kulüp Lisans Kurulu Toplantısında Kurulumuzca nihai olarak incelenmiştir.Kulüplerin 2019/2020 2. tescil dönemi içerisinde gerçekleşen transfer işlemleri ve limit artırım başvurularının değerlendirilerek 2. Transfer ve tescil dönemi sonunda (%30 sapma payı dikkate alınarak) ilgili sezona ait hesaplanmış olan Takım Harcama Limitleri, sezona ait gelir ve gider gerçekleşmeleri de dikkate alınarak, kulüpler tarafından hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından onaylanan Takım Harcama Limiti gerçekleşme raporları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda;1- ALANYA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, BEŞİKTAŞ A.Ş., DENİZLİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş., GALATASARAY A.Ş., GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, GÖZTEPE SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş., KASIMPAŞA A.Ş., KAYSERİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, KONYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, YENİ MALATYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş., SİVASSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, ve TRABZONSPOR A.Ş.'nin tahsis edilen Takım Harcama Limitleri dahilinde kaldıkları kanaatine varılmış olup "Ek.XII/J maddesi uyarınca herhangi bir cezai işlem uygulanmamasına,"

2- ANTALYASPOR SPOR FAALİYETLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş., İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. ve GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6'dan daha az aştıkları tespit edilmiş ve Ek.XII/J maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ihdas edilmesine, Karar verilmiştir."


Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de harcama limitlerini aşan 3 kulübe ihtar cezası - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir! ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Uğur Şahin'den Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.'' Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu

Son Dakika Haberleri
17:07 ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!
17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü
16:56 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!
16:50 Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
16:31 Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu
16:29 Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti
16:09 Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi
15:56 Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''
15:43 Muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" paylaşımları sosyal medya gündem yarattı
İngiltere Premier Lig'de taraftarlar tribünlere geri dönüyor İngiltere Premier Lig'de taraftarlar tribünlere geri dönüyor         
17:12
Anbean soygun anı! Anbean soygun anı! "Filyasyon görevlisiyim" dedi, 3 evi soydu         
17:08
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!         
16:56
NBA 2K'da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor oldu NBA 2K'da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor oldu         
16:46
Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada         
16:33
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor         
15:51
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular         
14:46
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı         
14:36
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 17:15:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de harcama limitlerini aşan 3 kulübe ihtar cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement