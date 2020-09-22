Süper Lig'de ikinci haftanın ardından - Son Dakika

Süper Lig'de ikinci haftanın ardından

Süper Lig'de ikinci haftanın ardından Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yoluna 2'de 2 yaparak devam etti.

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Süper Lig'de ikinci haftanın ardından Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yoluna 2'de 2 yaparak devam etti. Bu hafta 6 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ikinci hafta müsabakaları sona erdi. Bu hafta oynanan maçların ardından Galatasaray ve Alanyaspor yoluna 2'de 2 yaparak devam etti. Son şampiyon Medipol Başakşehir ligin ikinci haftasında da galibiyet alamadı. İki haftası geride kalan ligde Başakşehir, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün galibiyeti bulunuyor.

BERABERLİK HAFTASI

Ligin ilk haftasında beraberlik çıkmamıştı. Bu haftaya ise beraberlikler damga vurdu. Ligin ikinci haftasında oynanan 10 karşılaşmadan toplam 6 beraberlik çıktı. Geriye kalan 4 müsabakada ise ev sahibi takımları 2, deplasman ekipleri de 2 galibiyet aldı.

BU HAFTA TOPLAM 17 GOL ATILDI

Ligin ilk haftasına göre ikinci haftada daha az gol sesi çıktı. Geçtiğimiz hafta 30 gol atılırken, bu hafta ise takımlar 17 gol atabildi. Üç karşılaşmada da gol sesi çıkmadı. Haftanın en gollü maçı Gaziantep'te yaşandı. Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük arasındaki müsabakada 4 gol atıldı.

4 Kırmızı Kart Çıktı

Bu hafta oynanan 10 müsabakada hakemler 4 kırmızı kart çıkardı. Fenerbahçe maçını 9 kişi tamamlayan Hatayspor'da Ruben Ribeiro ile Isaac Sackey çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Kasımpaşa'da Anıl Koç direkt kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Denizlispor'da da Hadi Sacko çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç oldu.

HAFTANIN GOLCÜSÜ ADAM BAREİRO

İkinci haftanın golcüsü Adam Bareiro oldu. Paraguaylı futbolcu takımının galibiyetinde büyük oynadı. Alanyaspor'un evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta Bareiro rakip fileleri iki kez havalandırdı.

Süper Lig'in ikinci haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 0 - Konyaspor: 0

Denizlispor 0 - Trabzonspor: 0

Alanyaspor: 2 - Kayserispor 0

Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 1

BB Erzurumspor: 1 - Sivasspor: 2

Kasımpaşa: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Gaziantep FK: 2 - Fatih Karagümrük: 2

Başakşehir FK: 0 - Galatasaray: 2

Fenerbahçe: 0 - Hatayspor: 0

Oğuzhan Ort/ (İHA)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de ikinci haftanın ardından - Son Dakika Spor

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