Üye Girişi
Süper Lig'de ikinci haftanın ardından - Son Dakika

Süper Lig'de ikinci haftanın ardından

24.08.2021 10:40
Süper Lig'de ikinci haftanın ardından, System.String[]

Haftanın olayı: N'Sakala korkuttuFenerbahçe ve Galatasaray son nefesteAltay'dan 28 yıl sonra bir ilkCihat Arslan Süper Lig'e galibiyetle döndüIsaac Cofie'den Sivasspor formasıyla ilk golSezer AFŞAR / İSTANBUL - Süper Lig'de 2'nci hafta oynanan 10 karşılaşma ile sona erdi.

Haftanın olayı: N'Sakala korkuttu

Fenerbahçe ve Galatasaray son nefeste

Altay'dan 28 yıl sonra bir ilk Cihat Arslan Süper Lig'e galibiyetle döndüIsaac Cofie'den Sivasspor formasıyla ilk gol

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL  - Süper Lig'de 2'nci hafta oynanan 10 karşılaşma ile sona erdi. Oynanan karşılaşmalarda 21 gol atılırken 2.1 gol ortalaması yakalandı.Süper Lig'de 2'nci hafta Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçı ile tamamlandı. Oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekipler 5 galibiyet alırken 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta deplasmanda kazanan takımlar ise Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Altay ve Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor oldu.HAFTANIN OLAYI: N'SAKALA KORKUTTUSüper Lig'de Beşiktaş'In Gaziantep FK'ya konuk olduğu karşılaşmada sahalarda görmek istenmeyen bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 70'inci dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala için hakemler, siyah-beyazlı ekibin sağlık heyetini saha içerisine davet etti. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans saha içerisine girerek tecrübeli oyuncuyu hastaneye götürdü. Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü, maçın ardından yaptığı açıklamada, N'Sakala'nın sahada şuur kaybı yaşadığını vurguladı. 31 yaşındaki oyuncu ertesi gün hastanedeki tetkiklerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu ve tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verildi. N'Sakala ise taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken destek olan herkese teşekkür etti.FENERBAHÇE VE GALATASARAY SON NEFESTESüper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, 2'nci hafta maçlarında son dakikalarda bulduğu goller ile 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Fenerbahçe, kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 89'uncu dakikada Zajc ve 90+2'nci dakikada Valencia'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Galatasaray ise 88'inci dakikada Luyindama'nın golüyle attığı gol ile 1-1'lik eşitliği bozarak, Atakaş Hatayspor karşısında 2-1 galip gelmeyi başardı.ALTAY'DAN 28 YIL SONRA BİR İLKSüper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, ilk hafta sahasında Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup etmesinin ardından geçtiğimiz hafta da Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 4-1 galip dönerek, 2'nci haftayı lider kapatma başarısı gösterdi. Altay'ın bu başarısı ise 28 yıl sonra bir ilk anlamına geldi. İzmir ekibi, bir önceki sezonda alt ligde yer alıp Süper Lig'e yükselen takımlar arasında tam 28 yıl sonra ilk 2 haftayı lider kapatmayı başaran ilk ekip oldu. 1991-1992 sezonunda alt ligde şampiyon olup üst lige yükselme başarısı gösteren Kocaelispor, ilk iki maçını kazanarak ilk 2 haftayı lider kapatma başarısı göstermişti. Kocaelispor, o sezon 1'inci haftada Kayserispor'u 7-2, 2'nci hafta ise Bakırköyspor'u 4-3 mağlup etme başarısı göstermişti.CİHAT ARSLAN SÜPER LİG'E GALİBİYETLE DÖNDÜİlk hafta sonunda ligde teknik direktör değişikliğine giden 2 takımdan biri olan Kasımpaşa, göreve Cihat Arslan'ı getirmişti. Tecrübeli teknik adam, takımının başında çıktığı ilk maçta, ligin yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup etme başarısı gösterdi. Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda Akhisarspor'un başında görev alan Arslan, 11 Şubat 2019'da Akhisarspor'un Sivasspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından ilk defa bir Süper Lig maçında teknik direktör olarak kulübede yer aldı.ISAAC COFIE'DEN SİVASSPOR FORMASIYLA İLK GOL

Trabzonspor'un Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Isaac Cofie, Sivasspor formasıyla ilk golünü attı. 17 Temmuz 2019'dan bu yana kırmızı-beyazlı formayı giyen Cofie, Trabzonspor karşısında Sivasspor formasını 60'ıncı kez giydi ve ilk golünü kaydetti.


Süper Lig'de ikinci haftanın ardından
Süper Lig'de ikinci haftanın ardından
Süper Lig'de ikinci haftanın ardından
Süper Lig'de ikinci haftanın ardından

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de ikinci haftanın ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yunanistan'ın sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü bulundu 15:11 Yunanistan'ın sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü bulundu Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı 15:05 Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum 15:03 Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum
4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu 14:49 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi 14:41 Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü 14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı 13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş 13:11 Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş

Son Dakika Haberleri
15:20 Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın
15:11 Eski eşi tarafından 3 yaşındaki kızına alkol içirildiğini iddia eden baba: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi
15:04 Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'de forma giyen 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı
15:04 Erdoğan'dan memur zammına yönelik ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik
14:48 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu
14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde
14:41 Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu
14:34 Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi
14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın         
15:21
Eski eşi tarafından 3 yaşındaki kızına alkol içirildiğini iddia eden baba: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi Eski eşi tarafından 3 yaşındaki kızına alkol içirildiğini iddia eden baba: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi         
15:11
Erdoğan'dan memur zammına yönelik ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik Erdoğan'dan memur zammına yönelik ilk yorum: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik         
15:04
Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü Bahçede bulunan aracın alarmının ötmesine sinirlenen şahıs, 13 yaşındaki kız çocuğunu kovalayıp, kemerle dövdü         
14:57
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde         
14:46
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor         
13:44
Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu         
12:27
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız         
11:51
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 15:28:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de ikinci haftanın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement