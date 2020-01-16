Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor

Süper Lig'de ikinci yarı mücadelesi yarın başlayacak.
Ligin 18. haftasının ilk maçında MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya gelecek.
İlk yarısı 29 Aralık 2019'da oynanan 17. hafta müsabakalarıyla tamamlanan lige, 18 günlük aranın ardından devam edilecek.
Puan durumu
Demir Grup Sivasspor'un lider durumda bulunduğu ligde puan tablosu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|17
|11
|4
|2
|35
|16
|19
|37
|2.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|17
|9
|6
|2
|32
|17
|15
|33
|3.
|TRABZONSPOR
|17
|9
|5
|3
|35
|19
|16
|32
|4.
|FENERBAHÇE
|17
|9
|4
|4
|34
|21
|13
|31
|5.
|BEŞİKTAŞ
|17
|9
|3
|5
|27
|22
|5
|30
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|17
|8
|5
|4
|31
|16
|15
|29
|7.
|GALATASARAY
|17
|7
|6
|4
|23
|15
|8
|27
|8.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|17
|6
|6
|5
|32
|22
|10
|24
|9.
|GAZİANTEP FK
|17
|6
|6
|5
|26
|28
|-2
|24
|10.
|GÖZTEPE
|17
|6
|5
|6
|19
|20
|-1
|23
|11.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|17
|6
|4
|7
|19
|23
|-4
|22
|12.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|17
|6
|2
|9
|17
|27
|-10
|20
|13.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|4
|6
|7
|28
|32
|-4
|18
|14.
|KASIMPAŞA
|17
|4
|3
|10
|26
|34
|-8
|15
|15.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|17
|3
|6
|8
|15
|24
|-9
|15
|16.
|ANTALYASPOR
|17
|3
|5
|9
|15
|33
|-18
|14
|17.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|17
|2
|6
|9
|15
|34
|-19
|12
|18.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|17
|2
|4
|11
|16
|42
|-26
|10
18. hafta programı
Süper Lig'in 18. hafta maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Aytemiz Alanyaspor- Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK- Fenerbahçe (Kalyon)
19 Ocak Pazar:
13.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
16.00 Trabzonspor- Kasımpaşa (Medical Park)
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor- Gençlerbirliği (Çaykur Didi)