Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor

Süper Lig'in 18. hafta maç programı şöyle:

Demir Grup Sivasspor 'un lider durumda bulunduğu ligde puan tablosu şöyle:

İlk yarısı 29 Aralık 2019'da oynanan 17. hafta müsabakalarıyla tamamlanan lige, 18 günlük aranın ardından devam edilecek.

Ligin 18. haftasının ilk maçında MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya gelecek.

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